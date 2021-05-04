ميناء جن جن: نمو بـ37 % في حجم تبادل السلع خلال الثلاثي الأول من 2021

حقق ميناء جن جن ( جيجل) نموا في حجم تبادل السلع بنسبة 37 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرمي حسب ما علم الثلاثاء من الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة المينائية عبد السلام بواب.

أوضح ذات المصدر أن حجم السلع المتبادلة عبر ميناء جن جن عرف خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري "نموا محسوسا" يقدر بـ 37 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 و هو ما يعادل 1,5 مليون طن من السلع المتبادلة ( استيراد وتصدير).

وأرجع ذات المسؤول هذا النمو إلى تزايد حجم الصادرات خاصة في مادة " الكلنكر" فضلا عن دخول مركب الحديد والصلب ببلارة (56 كلم شرق جيجل) مرحلة الإنتاج مما يعني استيراد مواد أولية قابله في شق آخر قيام ذات المركب بأول عملية تصدير خلال الأسبوع المنصرم لـ 17 ألف طن من الأعمدة الحديدية.

و توقع ذات المسؤول أن "يتواصل ارتفاع حجم تبادل السلع خلال هذا العام بميناء جن جن خاصة فيما تعلق بعمليات التصدير" كاشفا عن عديد العمليات المبرمجة من طرف عدة متعاملين على غرار مركب بلارة للحديد والصلب و متعاملين اقتصاديين آخرين ينشطان في مجال تصدير الملح والفلين ناهيك عن المتعاملين الصناعيين الناشطين في الإسمنت.

ويطمح ميناء جن جن لبلوغ حجم تبادل للسلع يفوق 5 ملايين طن خلال العام الجاري 2021 بعد أن حققت ذات المؤسسة المينائية خلال السنة المنصرمة 2020 نسبة نمو في تبادل السلع قدرت بـ 7 بالمائة بما يعادل 4.75 مليون طن بين صادرات و واردات رغم "تأثر الميناء بانعكاسات جائحة كورونا" حسب ما تمت الإشارة إليه.

المصدر: وأج