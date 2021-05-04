وزيرا خارجية الجزائر ومصر يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات بين البلدين

04/05/2021 - 15:43

أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, هذا  الثلاثاء, مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري, حول علاقات التعاون بين  البلدين, حيث أكدا حرصهما على تعزيزها.

وقال صبري بوقدوم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير":  "مع أخي سامح شكري, وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة, سجلنا ارتياحنا لمستوى  علاقات التعاون القائمة بين بلدينا, والتي اتسمت دوما بالتفاهم والاحترام  المتبادل, مؤكدين حرصنا على تعزيزها والدفع بها إلى أعلى المراتب, بما يجسد  الإرادة السامية المشتركة, ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين".

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