تصفيات مونديال 2022: نحو تأجيل التصفيات الإفريقية بسبب عدم جاهزية الملاعب المضيفة

تنوي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل الجولتين الأوليتين من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 من جوان إلى سبتمبر المقبل , لأن البعض من الملاعب المضيفة "لا تلبي الشروط", حسب ما أوردته وسائل إعلام مختلفة هذا الثلاثاء.

وجاء عن وكالة الأنباء الفرنسية أن "لجنة الطوارئ في الكاف وافقت الاثنين على قرار التأجيل بانتظار تبني اللجنة التنفيذية له".

وبحسب القرار الجديد , ستوزّع الجولات الست في التصفيات الإفريقية بواقع جولتين في سبتمبر و أكتوبر و نوفمبر, ثم يُقام الملحق (مباراة الفصل) في مارس من العام المقبل بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022, بعد أن تأجلت من مطلع العام الحالي بسبب جائحة كوفيد-19 بحسب ذات المصدر.

ويأتي هذا القرار قبل أربعة أسابيع فقط من بداية التصفيات وذلك لعدم سماح الاتحاد القاري بإقامة مباريات في 22 دولة من أصل 54 منتسبة إلى الاتحاد الإفريقي, بسبب عدم ملائمة الملاعب مع الشروط المطلوبة بحسب لائحة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت لجنة الطوارئ التابعة للكونفدرالية الإفريقية والمجتمعة في أبيدجان (كوت ديفوار) حيث تواجد أيضا رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو, وافقت الاثنين على هذه اللائحة.

ومن بين هذه الدول على سبيل المثال, السنغال وصيفة النسخة الأخيرة, مالي وبوركينا فاسو وسيراليون التي لا تستطيع خوض مبارياتها على ملاعبها في حال إقامة الجولتين الأوليين في جوان.