كورونا : 282 إصابة جديدة, 159 حالة شفاء و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة في الجزائر

04/05/2021 - 16:07

سجلت 282  إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 159 مريضا للشفاء,  حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في  بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 122.999 حالة من بينها 282 إصابة  جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85.693   شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.289 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 17  ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة, مع احترام  قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال  لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية,  إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء.

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