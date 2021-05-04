الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي

04/05/2021 - 18:09

تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الثلاثاء, مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي, السيد ماريو دراغي, استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين و آفاق تطويرها, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية ودية من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي, السيد ماريو دراغي, استعرضا من خلالها العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا من كل جوانبها وآفاق تطويرها والالتزام بتوسيعها في شتى المجالات".

كما "تم التطرق في هذا الاتصال الهاتفي, إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, في صدارتها الوضع في ليبيا, منطقة الساحل و الصحراء الغربية, بما يعكس توافق مواقف البلدين في الملفات المشتركة, كما جرت العادة", يضيف المصدر ذاته.

 

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