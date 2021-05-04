كوفيد-19: حصيلة الإصابات في افريقيا تقارب الـ 4.58 مليون

04/05/2021 - 21:44

أعلنت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) في إفريقيا بلغ إلى غاية اليوم الثلاثاء، 4578902.

وكشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في إفريقيا وصل إلى 122589، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4125114.

وتعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة، بحسب الهيئة.

وفيما يخص حالات الإصابة، تعد منطقة إفريقيا الجنوبية أكثر المناطق المتضررة من المرض، تليها مناطق شمال إفريقيا وشرق إفريقيا، بينما تعد منطقة وسط إفريقيا أقل المناطق التي سجلت بها إصابات المرض عبر القارة.

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صحة, طب

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