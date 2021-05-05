رابطة أبطال أوروبا :رياض محرز يؤهل مانشستر سيتي للنهائي على حساب باريس سان جرمان

قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الانجليزي للتأهل الى الدور النهائي من رابطة ابطال اوروبا لكرة القدم بعد فوزه على نادي باريس سان جرمان الفرنسي 2-0 الثلاثاء ضمن إياب نصف نهائي .

و تالق محرز بشكل كبير حيث سجل هدفي الفوز و التأهل في الدقيتين 11 و 63.

وكان المان سيتي قد فاز في لقاء الذهاب ب 2-1 حيث سجل ايضا محرز هدف الثاني و الفوز لتكون نتيجة اللقائين 4-1 .

ويلتقي سيتي في النهائي المقرر في 29 ماي الجاري في اسطنبول مع الفائز من مواجهة مساء غد الأربعاء بين مواطنه تشلسي وريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) والذي اكتفى بالتعادل 1-1 ذهاباً على أرضه.