بوقادوم يستقبل وزير خارجية الكويت

استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، هذا الأربعاء ، بمقر الوزارة، نظيره الكويتي الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وكان وزير الشؤون الخارجية الكويتي قد حل بالجزائر في زيارة رسمية، كمبعوث شخصي لأمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لتسليم رسالة إلى رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون.

وكتب السيد بوقدوم في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر " مرحبا بأخي العزيز سمو الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباحي وزير الخارجية لدولة الكويت الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر لتسليم رسالة إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".