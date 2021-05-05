جيش : تنفيذ عدة عمليات خلال أسبوع في إطار مكافحة الإرهاب, الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 4 مايو 2021, عدة عمليات تندرج في إطار مكافحة الإرهاب, الجريمة المنظمة, والهجرة غير الشرعية, أكدت التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة في البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني, اليوم الأربعاء, تضمن الحصيلة العملياتية للجيش أنه "في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 04 مايو 2021 عدة عمليات تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

و في إطار مكافحة الإرهاب, "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة, في حين تم كشف وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين وقنبلتين (2) تقليديتي الصنع بكل من المدية وبومرداس".

وتابع البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, 12 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية, كميات كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ8 قناطير و20,5 كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

في هذا الصدد, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود خلال عمليات متفرقة بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة, 8 تجار مخدرات وضبطت مسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و8 قناطير و (1) كيلوغرام من الكيف المعالج, في حين تم توقيف 4 تجار مخدرات آخرين وحجز 19,5 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 13865 قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

من جهة أخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت,199 شخصا وحجزت 27 مركبة و136 مولدا كهربائيا و81 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, بالإضافة إلى 268 كيس من خليط خام الذهب والحجارة و27,5 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب, بينما تم توقيف 5 أشخاص وضبط 4 بنادق صيد و6,6 قنطار من مادة التبغ و29604 وحدة من الألعاب النارية خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من بشار وقسنطينة وسطيف وأم البواقي وتبسة ووهران. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ28000 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وأدرار وتندوف".

في سياق آخر, أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة, فيما تم توقيف 125 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و ورقلة وجانت وإن أمناس".