الفاف: شرف الدين عمارة يعقد جلسة عمل مع رؤساء أندية الرابطة الأولى

سيعقد الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، عمارة شرف الدين، سهرة يوم الخميس، جلسة عمل بالجزائر، مع رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حسب ما أعلنت عنه هذا الأربعاء الهيئة الاتحادية في بيان لها.

ويوضح نفس المصدر بأن هذا الاجتماع الأول منذ انتخاب شرف الدين يوم 15 أفريل الماضي، خلفا لخير الدين زطشي، سيكون مسبوقا بوجبة إفطار.

ويضيف البيان بأنه، خلال هذا الاجتماع، "سيستمع رئيس الفاف لانشغالات رؤساء الأندية الذين سيطرحون مشاكلهم خاصة من الجانب المالي، في عز الوضعية الصحية الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد 19".

ويختم بيان الفاف بما يلي "يأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع فقط من انعقاد أول اجتماع للمكتب الفيديرالي، وذلك بناء على الطلبات الملحة للأندية الراغبة في ملاقاة الرئيس الجديد للفاف وتبادل الآراء معه في عدة مواضيع وإيجاد الحلول والقرارات التي من شأنها أن تساهم في انعاش الاحتراف بالجزائر".

وكان رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار قد عقد نهاية شهر أفريل الماضي اجتماعين مع رؤساء الأندية تم خلالهما دراسة عدة نقاط تتعلق بالاحتراف وأيضا اقتراحات لجنة التفكير المجتمعة يوم 24 أفريل الفارط.

وتم تكليف هذه الأخيرة بإعداد دفتر يتضمن مختلف المشاكل التي تتخبط فيها الأندية واقتراح الحلول الكفيلة بالمساهمة في الخروج من الأزمة التي تعاني منها كرة القدم المحترفة.

عقب انتخابه رئيسا للفاف، تعهد عمارة شرف الدين بإعادة النظر في طريقة الاحتراف "محسنا نظام المنافسة" الذي يضم حاليا 20 ناديا، تحسبا للموسم القادم.