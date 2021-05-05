خبراء للإذاعة:ضرورة تفعيل الآليات الاستباقية والعلمية لتجنب الفيضانات والتقليل من حجم الخسائر

أكد خبراء للقناة الإذاعية الأولى على ضرورة تفعيل الآليات الاستباقية لتجنب الكوارث الطبيعية وبالخصوص الفيضانات واعتماد الحلول العلمية للتقليل من حجم الخسائر المادية والبشرية.

وفي هذا الجانب اعتبر الخبير في العقار والهندسة المالية عبد الرحمان بن يمينة أن مخلفات الكوارث الطبيعية تستدعي تشريحا دقيقا للوضع مشددا على حتمية التوجه نحو بعث الميكانيزمات القبلية.

لأن قيمة الخسائر البعدية -يضيف المتحدث- أكبر بكثير من وضع هندسة مالية قبلية وتفعيل الآليات الاستباقية لتجنب الخسائر.

من جهته أكد الخبير الدولي في التراث المعماري مصطفى معزوز على أن تفعيل المخطط الوطني للكوارث الطبيعية لا مناص منه وفقا للطرق العلمية والاستشرافية خاصة في ظل توفر كل الظروف "فالآليات والكفاءات الجزائرية موجودة ويبقى فقط اعطاء نقطة الانطلاق لهذا العمل".

كما أكد الخبراء على أن وقوع هذه الفيضانات بصفة متكررة يتطلب التحلي بالمسؤولية الجماعية لمجابهتها .

المصدر:الإذاعة الجزائرية