كورونا : 273 إصابة جديدة, 176 حالة شفاء و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

05/05/2021 - 16:37

سجلت 273  إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 176 مريضا للشفاء,  حسب ما كشفت عنه هذا الأربعاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في  بيان لها.

و بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 123.272 حالة من بينها 273 إصابة  جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85869 شخص  والعدد الإجمالي للوفيات 3.299 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 20  ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة, مع احترام  قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال  لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية,  إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء.

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