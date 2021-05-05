وزارة الدفاع:تسليم 236 مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامة مرسيدس-بنز

تم تسليم هذا الأربعاء 236 مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامة مرسيدس-بنز, مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل/ رويبة "SAPPL-MB"،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في ذات البيان: "في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، وبإشراف من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني،تم هذا الأربعاء 5 ماي 2021، بالرويبة، تسليم (236) مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامة مرسيدس- بنز، مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل/رويبة، "SAPPL-MB"، مخصصة لنقل الأفراد،ونقل البضائع".

وقد تمت هذه العملية لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة، حسب نفس المصدر.

كما اضافت الوزارة ان "هذه العملية تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تندرج ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها في ظل الاستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة لتفعيل صناعة وطنية ومنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية".