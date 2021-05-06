تحت شعار " الذاكرة تأبى النسيان"..انطلاق الاحتفالات المخلدة للذكرى 76 لمجازر 8 ماي 45 من سطيف

أشرف الأمين العام لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيڨة هذا الخميس على انطلاق الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والسبعين لمجازر 8 ماي 1945 الأليمة تحت شعار "الذاكرة تأبى النسيان"، وتأتى الذكرى هذه السنة وقد كرس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الثامن ماي يوما للذاكرة الوطنية .

وكان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة عبد المجيد شيخي ثمن في هذا الإطار قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكريس يوم الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة واعتبر قرار رئيس الجمهورية بالقرار الصائب الذي يمس انشغالات كافة المواطنين ويعطي للذاكرة الوطنية قيمتها ومكانتها الحقيقية.

من جانبه أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية المقيمة بالخارج نزيه برمضان على ضرورة مساهمة الجمعيات في حماية التاريخ مبرزا في السياق ذاته وجود جمعيات متخصصة في الذاكرة الوطنية حملت على عاتقها ورسمت أهداف لنفسها لحماية هذا التاريخ وتبليغه لكل الأجيال من أجل صون رسالة الشهداء.

المصدر: الإذاعة الجزائرية