مونديال 2022 : لجنة الطوارئ بالكاف تقرر تأجيل انطلاق التصفيات الإفريقية

قررت لجنة الطوارئ التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "فيفا قطر 2022" التي كان من المقرر انطلاقها في شهر جوان المقبل.

وذكرت الهيئة القارية الكروية في بيان عبر موقعها الرسمي, هذا الخميس, أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) "بعد الأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 والحاجة إلى ضمان ظروف اللعب المثلى لجميع الفرق المشاركة".

وتابعت أن التصفيات ستقام في فترات التوقف الدولي في اشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من السنة الجارية 2021 ومارس 2022.

وأكد البيان أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "تعيد تقييم البروتوكولات والعمليات التي من شأنها تعزيز تنفيذ البروتوكولات المتعلقة بكوفيد 19 بما في ذلك التركيز بشكل خاص على اختبارات ما قبل المباراة والتي كانت مصدرا لبعض التحديات في الجولات الدولية السابقة".

وخلص البيان إلى أنه "سيتم تقديم التفاصيل الكاملة عن جدول المباريات المحدث في الوقت المناسب".