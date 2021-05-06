بوقدوم يبحث مع وزيرة خارجية البوسنة والهرسك سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

بحث وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, هذا الخميس, في اتصال هاتفي مع وزير خارجية البوسنة والهرسك, بصيرة توركوفيتش, آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وجملة من القضايا الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في منطقة البلقان.

وقال بوقدوم, في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "في اتصال هاتفي مع الدكتورة بصيرة توركوفيتش, وزيرة خارجية البوسنة والهرسك, تم التطرق إلى آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والبوسنة والهرسك والافتتاح القريب لسفارة بلادها بالجزائر وكذا جملة من القضايا الدولية والإقليمية, بما فيها التطورات الأخيرة في منطقة البلقان".