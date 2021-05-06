قوات الجيش الوطني الشعبي تقضي على ارهابي بولاية المدية

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،هذا الخميس،على إرهابي بولاية المدية وذلك خلال عملية بحث تمشيط لا تزال متواصلة،حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابي (1)، صباح اليوم 06 ماي 2021، خلال عملية بحث وتمشيط بجبل الشاون، بلدية دراق، ولاية المدية".

وأضاف ذات المصدر أن "العملية، التي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع مسدس (1)، رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (3) مخازن ذخيرة مملوئين ونظارة (01) ميدان".

وتأتي هذه العملية- حسب ذات المصدر- في سياق "ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد مدى حرصها وعزمها على مواصلة مكافحة الإرهاب ومطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".