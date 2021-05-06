كورونا:201 إصابة جديدة،138 حالة شفاء و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 138 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الخميس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 123473 حالة من بينها 201 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء86007 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.307 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار، توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة، مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية،, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.