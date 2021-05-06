الفاف: تجميد قائمة الحكام المقبولين في درجة حكم فيديرالي

قرر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عمارة شرف الدين، وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الفيديرالية للتحكيم، تجميد قائمة الحكام المقبولين في درجة حكم فيديرالي، بسبب حدوث "بعض الخروقات" حسب ما أوضحته اليوم الخميس، الهيئة الاتحادية.

وأوضحت الفاف على موقعها الرسمي أنه "بعد اكتشاف بعض الخروقات تتعلق بضبط قائمة الحكام المقبولين في درجة حكم فيديرالي، قرر رئيس الفاف وبعد مشاورة أعضاء اللجنة الفيديرالية للتحكيم، تجميد هذه القائمة".

وتضيف الهيئة الكروية بأن "قائمة جديدة للحكام المقبولين في درجة حكم فيديرالي، سيتم عرضها على أعضاء المكتب الفيديرالي لدراستها خلال الاجتماع العادي لشهر ماي الجاري".

وفي بيان نشرته يوم الثلاثاء الفارط على موقعها الرسمي، أوضحت الفاف بأن "قوائم الحكام الناجحين في مسابقة درجة حكم فيديرالي وما بين الرابطات 2020 - 2021 التي تم نشرها يوم الاثنين الفارط على موقع الهيئة الفيديرالية، كانت ثمرة عمل الفريق السابق للجنة الفيديرالية للتحكيم"، مطمئنة بالمناسبة سلك التحكيم بأن "كل حكم يستحق حمل الشارة سيكون بمعايير موضوعية وباستحقاق".

ويشرف الرئيس الجديد لاتحادية كرة القدم، عمارة شرف الدين على لجنة التحكيم في انتظار تعديل قوانين الفاف، كون القوانين الحالية لا تخول تعيين رئيس خارج أعضاء المكتب الفيديرالي، كما عين الحكم الدولي السابق محمد بيشاري كنائب رئيس للجنة التحكيم.