الطريق السيار شرق-غرب: توقفات "محدودة" لحركة السير هذا الجمعة على مستوى عين الرمانة بموزاية

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الخميس، في بيان لها عن توقفات "مؤقتة" و"محدودة" لحركة سير المركبات غدا الجمعة على الطريق السيار شرق-غرب بسبب اشغال تمرير أسلاك كهربائية على مستوى عين الرمانة (موزاية) بولاية البليدة.

وجاء في البيان ان الجزائرية للطرق السيارة "تنهي الى علم مستعملي الطريق السيار شرق-غرب انه تم برمجة عملية تمرير أسلاك كهربائية عرضا فوق الطريق السيار شرق-غرب من طرف مصالح الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز على مستوى بلدية عين الرمانة (موزاية) بولاية البليدة غدا الجمعة 7 ماي 2021 بدءا من الساعة السادسة صباحا".

وبهذا الصدد، اكدت الجزائرية للطرق السيارة "ان حركة السير ستبقى مفتوحة أمام المركبات ولكن ستعرف توقفات مؤقتة ومحدودة في الوقت خلال عملية تمرير الأسلاك"، يضيف نفس المصدر.

ولهذا الغرض، قدمت الجزائرية للطرق السيارة اعتذاراتها لمستعملي الطريق على الازعاج الناتج عن الأشغال كما دعت مستعملي الطريق الى "مضاعفة الانتباه عند الاقتراب من منطقة الأشغال واحترام قواعد السير وفق الاشارات الخاصة بالأشغال".