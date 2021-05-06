ذهاب كأس الكاف: المصري البنا حكمًا رئيسيًا لمباراة الصفاقسي وشبيبة القبائل

عُيّن الحكم المصري محمود البنا، لإدارة مباراة النادي الصفاقسي التونسي وشبيبة القبائل المقرّرة يوم الأحد 16 ماي الجاري بملعب الطيب المهيري بصفاقس (17.00 سا) في إطار ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم.

سيكون في مساعدة البنا، مواطناه محمود احمد كمال ابو لرجال وأحمد حسام الدين، بينما سيشرف طاقم تحكيم مغربي على إدارة مقابلة الإياب يوم الأحد 23 ماي بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو (17.00سا)، وسيكون رضوان جيد حكم الساحة بمساعدة لحسن أزقوو ومصطفى أكركد.

يُشار إلى أنّ شبيبة القبائل بلغت مرحلة الربع إثر تصدرها المجموعة الثانية ضمن مرحلة المجموعات برصيد 12 نقطة أمام نادي كوتون سبور الكاميروني (9 نقاط).

في المقابل، أقصي وفاق سطيف إثر حلوله ثالثًا وراء انيمبا النيجيري وأورلاندو بيراتس الجنوب افريقي.