إستصدار رخص تصدير "الأقنعة الواقية"و " الأوكسجين الطبي السائل" نحو إفريقيا و أوروبا قريبا"

سيتم "قريبا" إصدار رخص تصدير من طرف وزارة التجارة قصد السماح للمنتجين المحليين للأقنعة الواقية ضد وباء كوفيد-19 بتصدير منتجاتهم، وبالمقابل سيتم تصدير منتوج آخر وهو الأوكسجين الطبي السائل حيث تقدر القدرة الوطنية لإنتاجه 340.000 لتر/يوميا حسبما اكده اليوم الخميس مسؤول في وزارة الصناعة الصيدلانية .

واوضحت المديرة الفرعية للانتاج والتطوير الصناعي، أسمى عظيمي ان وزارة التجارة ستحدد كميات الأقنعة الواقية للتصدير على أساس دراسة جزء منها ينجزها قطاع الصناعة الصيدلانية، حيث ستتيح رؤية أفضل حول حالة المخزونات وطاقات الانتاج.

وقالت السيدة عظيمي أن تصدير الأقنعة الواقية أصبح ممكنا بعد ان تم رفع منع التصدير المؤقت لبعض المنتجات ذات الصلة بمكافحة انتشار الوباء، مضيفة ان "هذا القرار تم تأكيده بمراسلة صادرة عن الوزير الأول وموجهة لوزارة الصناعة الصيدلانية".

وأكدت انه سيتم وضع "خلية يقظة متعددة القطاعات تتشكل من ممثلي وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة التجارة قصد ضبط هذا العرض للتصدير وفق تطور الوضعية الوبائية في الجزائر والحاجيات المحلية".

وتم السماح بتصدير الأقنعة الواقية ضد فيروس كورونا بفضل الارتفاع المعتبر لطاقات الانتاج في هذا المجال خلال الأشهر الأخيرة.

وبلغ الانتاج الوطني للأقنعة بكل أنواعها، 9.560.000 قناع/اليوم بين أقنعة جراحية و FFP2 و KN95، حسب الأرقام التي تحصلت عليها "واج" من وزارة الصناعة الصيدلانية.

ويتولى انتاج هذه الكميات حوالي 1.635 مصنع بين حرفيين وصناعيين، حسب ذات المصدر.

آفاق التصدير نحو إفريقيا و أوروبا

ومن بين المصنعين الكبار الجزائريين للأقنعة الواقية، شركة فيلموبلاست (TNTEX) حيث تقارب قدراتها الانتاجية 500.000 وحدة/اليوم من كل الأنواع، وهو رقم بلغ 6 ملايين قناع/اليوم مع اخذ بعين الاعتبار الأقنعة شبه مصنعة (دون رباط مطاطي) موجهة للحرفيين الذين يتكفلون باستكمال اللمسات الأخيرة، حسبما أكده لواج المستشار التقني للشركة، فريد علاق.

وأوضح السيد علاق ان الشركة الكائنة بسطيف، تطمح إلى تصدير انتاجها الزائد من الاقنعة نحو السوق التونسية التي سبق لها وأن صدرت نحوها قبل الوباء القماش غير المنسوج، باعتبار أن فيلموبلاست تعتبر إحدى الموردين الأساسيين للمنتجين التونسيين للأجهزة الطبية لهذه المادة الأولية.

وتطرق إلى "اتصالات جادة وآفاق" مع شركاء في إسبانيا وتنزانيا والسنغال وموريتانيا، هذا البلد الذي يمثل حسبه "بابا نحو أسواق غرب إفريقيا".

واوضح السيد علاق ان هذا المنتج بصدد التوحيد القياسي لمنتجاته قصد إدخالها في الأسواق الاوروبية، مضيفا ان عمليات التصدير الاولى يمكن ان تحدث "قريبا".

وكشف ذات المسؤول عن إطلاق "بعد عيد الفطر" موزعين آليين لكل أنواع الأقنعة.

وسيتم وضع هذه الموزعات في مرحلة أولى في المراكز التجارية الكبرى عبر البلد والتي تقترح حزم من 5 أو 10 أقنعة مغلفة.

وتهدف هذه المبادرة إلى اقتراح للمستهلكين منتوجات نوعية بأسعار جذابة علما ان التسويق سيتم مباشرة من المنتج إلى الزبون النهائي دون المرور عبر وسائط.

وسيعلن السيد علاق عن المرحلة الثانية لهذا المشروع المتمثلة في وضع هذه الموزعات في الاماكن العمومية على غرار محطات الترامواي والمترو.

كالغاز تعتزم تصدير مليون لتر من الاوكسجين نحو تونس

سيتم تصدير منتوج آخر وهو الأوكسجين الطبي السائل حيث تقدر القدرة الوطنية لإنتاجه 340.000 لتر/يوميا، حسب وزارة الصناعة الصيدلانية.

ومن بين المصنعين المحليين لهذا المنتوج، شركة كالغاز التي قامت بعمليات تصدير نحو تونس مع 500.000 لتر لغاية اليوم، حسبما أكدته لواج مديرة الإدارة العامة لهذه الشركة الخاصة، راجة بن عبد السلام.

وكشفت ذات المسؤولة ان الشركة التي تأسست سنة 2018 والتي دخلت وحداتها الانتاجية في النشاط سنة 2019، تتوقع تصدير 1.000.000 لتر خلال الأيام القادمة.

واوضحت السيدة بن عبد السلام أن طاقات الانتاج اليومية لوحدتي الانتاج لشركة كالغاز الكائنتين بورقلة والاغواط بلغت 75.000 لتر/يوميا لكل واحدة منها.