الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي

نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي (الذل والعار)، حسب ما ذكر البيان العسكري رقم 176 الصادر، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أنه " خلال نهار أمس الاربعاء، قصفت وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي تخندقات العدو بمنطقة اودي الزيات قطاع الفرسية، ومنطقة الجبيلات الخظر قطاع الكلتة".

أما اليوم الخميس، يضيف البيان ذاته، "فقد قصفت مفارز من الجيش الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي في منطقة روس اودي ام اركبة قطاع المحبس، و منطقة روس السبطي قطاع المحبس".

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي، يضيف بيان وزارة الدفاع الصحراوية.