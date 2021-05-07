نحو تأسيس منتدى أعمال جزائري موريتاني للشباب المقاول

استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ، نسيم ضيافات، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر، بالله ولد مكية حيث انصب اللقاء حول التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، حسبما جاء في بيان صدر عن ذات الوزارة.

و حسب ذات المصدر فقد "تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مدى تقدم التحضيرات في البلدين لتجسيد مختلف النقاط التي يمكن أن يشملها التعاون الثنائي في مجال المؤسسات المصغرة والمقاولاتية ، كتوقيع مذكرة تفاهم وتأسيس منتدى أعمال موجه للشباب المقاول وتنظيم لقاءات أعمال B to B".

"وقد أبدى الطرفان ارتياحهما الكبير بخصوص الإرادة المشتركة للبلدين من اجل تجسيد هذا التعاون على أرض الواقع في الأسابيع القادمة"يبرز ذات المصدر.