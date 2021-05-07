﻿بسكرة : 10 تدخلات للحماية المدنية جراء فيضان وادي جدي

سجلت وحدات الحماية المدنية بولاية بسكرة منذ ليلة أمس الخميس 10 تدخلات لإجلاء مواطنين و امتصاص المياه بعدة مناطق بالولاية جراء الأمطار الغزيرة المتساقطة و التي تسببت في فيضان وادي جدي، حسب ما علم هذا الجمعة لدى المديرية المحلية لذات السلك النظامي.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أوضح ذات المصدر ، بأن هطول كميات معتبرة من الأمطار على الولاية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة تسبب في فيضان وادي جدي الذي يعبر الولاية من الجهة الغربية، مفيدا بأن ارتفاع منسوب مياهه و غمرها لعديد الأحياء والشوارع المحاذية له أدى إلى حالة من القلق لدى المواطنين و قيام وحدات الحماية المدنية بــ 10 تدخلات استجابة لنداءات من المواطنين بالأحياء التي غمرتها المياه.

وقد شملت سلسلة التدخلات 8 تدخلات لإجلاء مواطنين حاصرتهم المياه ببلديات أورلال و مخادمة و أوماش دون تسجيل خسائر بشرية في حين تم تسخير عناصر الحماية المدنية للقيام بتدخلين آخرين لامتصاص المياه من داخل المنازل.

و أكد ذات المصدر بأن الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على الولاية منذ صباح أمس الخميس لم تنجم عنها خسائر بشرية أو مادية باستثناء ارتفاع منسوب المياه وصعوبة التنقل في بعض المناطق لاسيما الفلاحية.