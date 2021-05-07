النقابات ترحب بــ"الحوار مع الحكومة " وتقترح وضع "رزنامة من الحلول" لتحديد الاولويات

أعربت نقابات عديد القطاعات عن ارتياحها لفحوا البيان الذي جاءت به مصالح الوزير الأول والتي تؤكد على مواصلة الحوار مع الشركاء .

وفي هذا الإطار أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ، الدكتور إلياس مرابط، في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى ، هذا الجمعة ، أن حوار التفاوض مع الشركاء الاجتماعين والنقابات الممثلة والمهيكلة على المستوى الوطني قادر على تمثيل هؤلاء العمال والموظفين فمن خلال هذه النقابات يضيف المتحدث ذاته ، : " تستطيع الحكومة الوصول إلى عقد اجتماعي يضمن حدا أدنى من الاستقرار إضافة إلى الحوار القطاعي ارتفعت الأصوات منادية منذ سنوات أن تقترح الحكومة لقاء ثنائي بين النقابات العمالية والحكومة حتى يتم تحديد أولويات كل قطاع ".

من جانبه ثمن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين صادق دزيري هذا المسعى الرامي إلى إيجاد حلول فعلية للمطالب المطروحة بهدف حل المشاكل التي يعاني منها القطاع وفق أجندة واضحة المعالم .

هذا وقد ذكر نص البيان بأن الدستور الجزائري في مادتيه 69 و70 كرس ممارسة الحقوق النقابية بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب.

المصدر:الإذاعة الجزائرية