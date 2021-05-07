الفاف: تسبيق بملياري سنتيم عن حقوق البث التلفزيوني لـــ 15 ناديا

قرر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، عمارة شرف الدين و بالتشاور مع المكتب الفيديرالي، تقديم تسبيق مالي عن حقوق البث التلفزيوني لــ 15 ناديا من الرابطة المحترفة الأولى، بمبلغ ملياري سنتيم (2 مليار) لكل ناد، حسبما أعلنت عنه الهيئة الكروية اليوم الجمعة.

و اتخذ هذا القرار خلال جلسة عمل انعقدت مساء سهرة الخميس بفندق الشيراتون (غرب الجزائر العاصمة) بين رئيس الفاف و رؤساء أندية الرابطة الأولى (أو بعض ممثليهم).

و توضح الفاف، بأن "خمسة أندية مسيرة من طرف مؤسسات عمومية و هي (مولودية الجزائر، شبيبة الساورة، شباب قسنطينة، اتحاد الجزائر و شباب بلوزداد) تضامنت مع نظيراتها، مؤجلة استلام حقوقها للبث التلفزيوني إلى غاية حصول الاتحادية الكروية لديونها من طرف المؤسسة العمومية للتلفزيون".

و عبر رئيس الفاف في تدخله، عن "عزمه في التعاون مع كل المسيرين، مذكرا إياهم بأنه استجاب لطلب الأندية المتعلق بعقد الاجتماع و التطرق معهم للمشاكل التي تشغل بالهم".

و أوضح شرف الدين أنه يحمل رؤية و مشروعا، آملا أن يحظيا بمساهمة كل الناشطين، كما، أكد أنه متعاطف مع الأندية بسبب مشاكلهم، و خاصة من الجانب المالي، مع حثهم على بذل "مجهودات تتعلق بالهيكلة و التنظيم و حسن الحوكمة من أجل ضمان تسيير جيد للشركات المالكة للأندية المحترفة".

وخلال هذا الاجتماع مع أندية النخبة، الأول للرئيس شرف الدين عمارة، منذ انتخابه يوم 15 أبريل خلفا لخير الدين زطشي، تقرر أيضا "تجميد منع الحصول على الاجازات إلى غاية الفترة القادمة للتسجيلات، قصد السماح للأندية بحسن تسيير الموسم الكروي، 2020-2021، و أيضا لديونها حتى نهاية الموسم".

و بخصوص الأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات الافريقية للأندية، للموسم 2021-2022، أوضحت الفاف أنها ستعمل على تطبيق "المعامل" لتعيين الأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية، في حال لا تستجيب الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) لطلب تمديد الأجل المحدد في 30 يونيو 2021، علما بأن عدة بطولات لا زالت في نفس وضعية البطولة الجزائرية".

كما أعلنت الفاف "تفعيل اللجنة المختلطة (وزارة الشباب والرياضة، اتحادية، رابطة، أندية محترفة) للتكفل من جديد بالملفات الشائكة للاحتراف، و التفكير في نموذج اقتصادي جديد قابل للحياة، مع تنويع مصادر التمويل" .

و كان رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدوار قد عقد نهاية شهر أبريل الماضي اجتماعين مع رؤساء الأندية تم خلالهما دراسة عدة نقاط تتعلق بالاحتراف و أيضا اقتراحات لجنة التفكير المجتمعة يوم 24 أبريل.

عقب انتخابه رئيسا للفاف، تعهد عمارة شرف الدين بإعادة النظر في طريقة الاحتراف "محسنا نظام المنافسة" الذي يضم حاليا 20 ناديا، تحسبا للموسم القادم.