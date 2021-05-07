الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار،حسب البيان العسكري رقم 177 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الجمعة.

وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، انه خلال يوم امس الخميس ،قصفت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال المغربي بفدرة لبير قطاع الفرسية وبمنطقة روس السبطي قطاع المحبس.

أما اليوم الجمعة ،يضيف البيان،فقد قصفت مفارز جيش التحرير الشعبي جحور قوات الاحتلال في منطقة تنواشاد و منطقة رؤوس السبطي بقطاع المحبس و منطقة قلب النص قطاع اوسرد مرتين.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار،يضيف البيان.