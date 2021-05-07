الجزائر تحصل على جوائز في المسابقة الدولية التاسعة عشر لزيوت العالم

07/05/2021 - 20:32

 تحصلت الجزائر على جوائز عدة في المسابقة الدولية التاسعة عشر (19) لزيوت العالم التي نظمتها وكالة تثمين المنتجات الفلاحية (2021) بباريس (فرنسا).

وحسب النتائج التي أعلن عنها أمسية الخميس المنظمون على موقعهم الرسمي، فقد تحصل زيت الزيتون الجزائري على الميدالية الذهبية بفضل عامل الزيت "العنبريس" بولاية بجاية، في صنف "التقليدي".

كما سلمت ميداليتين فضيتين، واحدة مُنحت لزيت لشركة "أربا أوليف" بولاية البليدة، المستخلص من أشجار الزيتون بمتيجة، في صنف "الناضج المتوسط"، والأخرى لزيت جيجل الذي تنتجه مطحنة زيت الزيتون "صافونيس" في صنف "القديم".

وبالنسبة للجائزة الرابعة من هذه الطبعة، فإنها تتعلق بشهادة "ذواق" (Gourmet) في صنف "ناضج مكثف" لفائدة زيت الزيتون "ويزة" الذي تنتجه مطحنة زيت الزيتون "ويزة" بتيزي وزو.

وسوم:

اقتصاد, فلاحة

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