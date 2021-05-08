﻿ الجزائر تنهي دورة كازان الدولية 2021 للجيدو في المرتبة الــــ 24

أنهت الجزائر منافسات دورة غراند سلام بكازان للجيدو التي اختتمت امس الجمعة بروسيا، في المرتبة الــــ24 ، من اصل 79 بلدا مشاركا في المسابقة، حسب الجدول النهائي للميداليات الذي كشف عنه المنظمون.

الترتيب الذي حاز عليه المنتخب الجزائري ،كان بفضل المركز الخامس لصونيا عسلة، التي ضيعت بقليل اعتلاء منصة التتويج عند فئة 78 كلغ، بعدما أدت مشوار مقبولا عموما وكانت على وشك نيل البرونزية ، إلا أنها انهزمت امام البرازيلية بيتريز سوزا في المنازلة الاستدراكية.

وهكذا اضافت عسلة 200 نقطة الى رصيد ترتيبها الأولمبي - بلغت مجموع 2245 نقطة - وتبقى المصارعة الجزائرية في سباق التأهل الى اولمبياد-2020 المؤجلة الى سنة 2021 .

وعلى عكس عسلة، غادر الثنائي الجزائري الآخر أمينة بلقاضي (-63 كلغ) و عبد الرحمان بن عمادي (-90 كلغ)، المنافسة مبكرا.

وأقصيت المصارعة بلقاضي في الدور الأول عقب انهزامها أمام الكورية الجنوبية موخي شو، بينما استهل بن عمادي غمار المنافسة صبيحة امس الجمعة، بفوزه على الجورجي ايميدا غوغولادزي، قبل أن يخسر خلال الدور الموالي على يد الصربي نيمانيا ماجيدوف.

وشاركت العناصر الوطنية في دورة كازان الدولية، بهدف حصد أكبر عدد ممكن من النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو-2020 ، وتبقى دائما في سباق التأهل الى موعد اليابان .

واحتلت الجزائر في دورة كازان الروسية، المرتبة الاولى افريقيا والثانية عربيا ، وراء الامارات العربية المتحدة التي افكت ميدالية برونزية ، عند الرجال في فئة 73 كلغ.

وتوجت بلقب الدورة روسيا ( 4 ذهبيات، 6 فضيات و 5 برونزيات)، امام اليابان ( 3 ذهبيات وبرونزية واحدة) ثم فرنسا ( ذهبيتان وفضية واحدة).

وحضر موعد كازان 409 مصارع (245 رجال - 164 سيدات) يمثلون 79 بلدا، علما بأن هذه الدورة عوضت دورة "غراند سلام" لمدينة باريس (فرنسا) الملغاة بسبب جائحة كوفيد-19.

