مصلحة جديدة لتصفية الكلى في الأفق بحاسي مسعود

ستستفيد دائرة حاسي مسعود بولاية ورقلة في القريب بمصلحة جديدة لتصفية الكلى ، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تكفل أفضل بمرضى القصور الكلوي ، حسبما أستفيد اليوم السبت لدى مصالح الولاية.

ويتضمن هذا المشروع الذي أعطت إشارة انطلاقه السلطات المحلية في إطار إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 مايو 1945 ، تهيئة مبنى بمساحة 600 متر مربع تابعة لأملاك البلدية بهدف تحويله إلى مصلحة لتصفية الكلى ، وفق ذات المصدر .

وستسمح هذه العملية التي حددت آجالها بستة (6) أشهر بتحويل المصلحة القديمة لتصفية الكلى المتواجدة على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية المجاهد حسين آيت أحمد إلى المبنى الجديد المجاور لذات المرفق الإستشفائي ، كما جرى شرحه .

ويتوخى من هذا المشروع تخفيف الضغط على المؤسسة العمومية الإستشفائية المجاهد حسين آيت أحمد بحاسي مسعود ، وتحسين شروط التكفل بمرضى القصور الكلوي بهذه المنطقة الحضرية الكبيرة ، وللوافدين أيضا من المناطق المجاورة ، مثلما أشير إليه .

ورصد غلاف مالي بقيمة 4ر31 مليون دج لهذه العملية مقتطع من ميزانية بلدية حاسي مسعود ، حسب البطاقة التقنية .

كما تميزت الإحتفالات الرسمية المخلدة لمجازر 8 مايو 1945 أيضا بإطلاق مشروع إنجاز طريق مزدوج من 7 كلم باتجاه قرية خويلدات ، وأيضا إطلاق إسم المجاهد بن منصور علي بن محمد على الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي مسعود .