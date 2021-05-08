﻿ بني عباس : البحث متواصل للعثور على شخص مفقود بالكثبان الرملية

تواصل مصالح الحماية المدنية بعد ظهر اليوم السبت عمليات البحث للعثور على شخص في الثلاثينات من العمر أعلن عن فقدانه بالكثبان الرملية بالعرق الغربي الكبير بالقرب من مدينة قصر بن عبد الله بدائرة كرزاز بولاية بني عباس ، حسبما أفاد به مدير ذات السلك النظامي ببشار.

وأوضح النقيب نصر الدين خداوي في تصريح لـ"وأج" قائلا " لقد تنقلت فرقنا منذ زوال هذا السبت إلى منطقة أخرى خالية بالقرب من عاصمة دائرة كرزاز (350 كلم جنوب بشار) بحثا عن ذلك الشخص المفقود منذ الأربعاء الماضي ".

وصرح في هذا السياق '' إن نحو خمسة عشر عنصرا من وحداتنا وبمساعدة الدرك الوطني والسلطات المحلية لدائرة كرزاز ومواطنين يشاركون في هذه المهمة قد قاموا بعملية تمشيط واسعة لمنطقة الكثبان الرملية بالقرب من مدينة قصر بن عبد القادر ، لينتقلوا زوال اليوم إلى ذات المنطقة الخالية بكرزاز ".

وأكد النقيب خداوي " أنه لم يتم إلى حد الآن العثور على أي أثر للمفقود ، ولكن نواصل جهود البحث ، رغم موجة الحر التي تجتاح المنطقة ".

و أشار ذات الضابط الى " أنه وفور تلقي مركز التنسيق العملياتي التابع للحماية المدنية إتصال طلب نجدة الأربعاء ليلا من قبل أقارب المفقود ، تم تشكيل جهاز بحث من طرف الوحدات الثانوية للحماية المدنية بدائرتي كرزاز وأولاد خضير بمساهمة ودعم الدرك الوطني والسلطات المحلية لدائرة كرزاز وبمشاركة مواطنين".

وقد زودت فرق البحث بوسائل الإتصال وسيارات رباعية الدفع ووسائل مادية ملائمة لهذا النوع من البحث والطوارئ في بيئة صحراوية بالغة الصعوبة ، استنادا لنفس المصدر .

ويعد العرق الغربي الكبير واحدا من بين أكبر عرق كبير للكثبان الرملية في جنوب الوطن وهو يمتد على مساحة 78.000 كلم مربع .