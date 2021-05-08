مجلس الجامعة العربية يعقد دورة استثنائية الاثنين المقبل لبحث جرائم الاحتلال الصهيوني في القدس

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية بعد غد الاثنين برئاسة قطر، الرئيس الحالي للمجلس، وذلك بناء على طلب فلسطين لبحث جرائم الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة و المسجد الاقصى.

ويناقش الاجتماع الجرائم واعتداءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الوحشية والمخططات للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

و كانت فلسطين طلبت اليوم السبت، من مجلس جامعة الدول العربية عقد جلسة عاجلة، لبحث سبل مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، حسبما افادت به وكالة الابناء الفلسطينية (وفا).

وقال سفير فلسطين لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير دياب اللوح، إنه "بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، تم اليوم السبت، تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث سبل مواجهة اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين في باحات المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى مخططات الاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.

وشدد على " ضرورة أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي الى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة".

وأكد في سياق متصل، أن الهجمة التي يتعرض لها المسجد الاقصى تتطلب تحركا سريعا لاتخاذ اجراءات لمنع استمرار هذه الانتهاكات ولجم عصابات المستوطنين ووقف ممارساتهم الاجرامية ضد ابناء الشعب الفلسطيني.