﻿ الرابطة الثانية: اتحاد عنابة ينفرد بالصدارة و تنافس حاد في مجموعة الغرب

عرفت نتائج مباريات الجولة الـ15 لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، التي جرت اليوم السبت، تعميق فريق اتحاد عنابة للفارق على اقرب ملاحقيه، في الوقت الذي تشهد فيه مجموعة الغرب تنافسا شرسا على مقدمة الترتيب، بينما يبدو أن فريق اتحاد البليدة يسير نحو النزول في مجموعة الوسط، على عكس "جاره" أمل الاربعاء المستفيد الأكبر من نتائج هذا الاسبوع.

وفي مجموعة الشرق، لم يترك فريق اتحاد عنابة أي فرصة للضيف دفاع تاجنانت ليهزمه برباعية كاملة، مستعيدا بذلك الصدارة، برصيد 31 نقطة، بينما يتقهقر "الدفاع" الى الصف التاسع بــــ14 نقطة.

في حين، تعثر منافسه هلال شلغوم العيد على ارضه امام مولودية قسنطينة دون اهداف، وهو ما يفقد الريادة بمجموع 29 نقطة، فيما يحتل "الموك" الصف الرابع بــــ26 ن.

نفس الشيء بالنسبة لاتحاد الشاوية المتعثر امام الضيف اتحاد خنشلة (0-0)، مضيعا فرصة الانفراد بمركز الوصافة مكتفيا بالصف الثالث (27ن) في الوقت الذي يتواجد فيه "الخناشلة" في المركز الخامس بــــ25 نقطة.

وفي مجموعة الوسط، يعد أمل الاربعاء المستفيد الأكبر من هذه الجولة، باقترابه من الصدارة بفضل تغلبه على امل بوسعادة (3-1) مستفيدا تعثر الرائد والملاحق.

ويصعد الأمل الى الصف الثاني بــــــ27 نقطة، وعلى بعد خطوة وحيدة عن الرائد شبيبة بجاية، بينما يبقى الامل في المنطقة الحمراء محتلا الرتبة العاشرة بــــ17 نقطة.

من جهته، تعادل المتصدر شبيبة بجاية خارج الديار أمام اتحاد الاخضرية (0-0)، ليصبح في مجموع نقاطه 28، حيث بات صدارته مهددة من قبل الملاحقين، كون لا تفصله سوى نقطة عن صاحب المركز الثاني ونقطتين عن صاحب الصف الثالث.

واصطدمت مولودية بجاية بضيف قوي، وهو نجم بن عكنون الذي فرض عليها التعادل السلبي، وهي النتيجة التي تخدم النادي العاصمي أكثر، على عكس "العقارب" الذين يضيعون فرصة "الانقضاض" على الريادة، ليتراجع فريقهم الى الصف الثالث بــــ26 نقط، أما النجم فيراقب الأمور عن بعد في الصف الخامس بــــ 22 نقطة.

من جهة اخرى، انتهى "الداربي" العاصمي بين اتحاد الحراش ورائد القبة دون فائز (0-0)، وهو التعادل الذي يخدم الضيوف، علما ان "الصفراء" تحتل المرتبة السابعة بــــ19 نقطة فيما يتواجد الرائد في المركز السادس بــــ 20ن.

أما في مجموعة الغرب، فإن الصراع على الصدارة ما يزال محتدما بين مستقبل واد سلي وجمعية وهران وكذا شباب تيموشنت.

وبصعوبة فاز مستقبل واد سلي على الضيف صفاء الخميس بهدف يتيم، سمح له بالبقاء في الصدارة بــــ34 نقطة، فيما يتواجد الصفاء في الصف الخامس بـــ 20 نقطة.

نفس العملية انجزها فريق جمعية وهران، المتغلب على الجار اولمبي ارزيو بهدف نظيف، وهي النتيجة التي تبقيه رفقة واد سلي في الريادة بـ(34 ن)، في الوقت الذي تتذيل فيه "لوما" المجموعة بــــ 9 نقاط.

كما استغل شباب تموشنت فرضة استقباله لشباب واد ارهيو ليفوز عليه بثنائية نظيفة، ليبقى في مركز الملاحقة وتحديدا في الركن الثالث من الترتيب بــــ 33 نقطة وبخطوة وحيدة عن ثنائي الصدارة.

من جانبه، عاد فريق شبيبة تيارت بالزاد كاملا عندما هزم المضيف شباب عين وسارة (3-2)، وهو ما يسمح للزرقاء بتعزيز مركزها الرابع بــــ 26 نقطة لكن بعيدا عن كوكبة الصراع على الصعود.