الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي بالمحبس أوسرد وحوزة

نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس الجمعة واليوم السبت، هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربي شملت قطاعات المحبس ، أوسرد وحوزة، حسب البيان العسكري رقم 178 الصادر اليوم السبت عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) أنه خلال نهار أمس الجمعة قصفت مفارز من الجيش الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في كل من منطقة تنوشاد ومنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

كما شن الجيش الصحراوي قصفا مكثفا استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة قلب النص بقطاع أوسرد مرتين متتاليتين حسب ذات البيان الذي اضاف أن قصفا عنيفا للجيش الصحراوي استهدف قوات الاحتلال المغربي بمنطقة روس فدرة تيشط بقطاع حوزة.

و اوضح البيان أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت اليوم السبت قصفا عنيفا ضد قوات الاحتلال بمنطقة روس فدرة تيشط بقطاع حوزة.

وتتواصل هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي "تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار "الذل والعار" الجدار الرملي ، يضيف البيان.

