30قتيلا و52 مصابا في انفجارات غرب كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا ثلاثة انفجارات وقعت اليوم السبت بالقرب من مدرسة (سيد الشهداء) الثانوية للبنات بغرب العاصمة كابول إلى 30 قتيلا و52 مصابا.

و كانت حصيلة سابقة أعلنتها وزارة الداخلية اليوم تحدثت عن مقتل 15 شخصا وإصابة 20 آخرين إثر وقوع ثلاثة انفجارات بالقرب من مدرسة للبنات بغرب كابول.

وقالت مصادر - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن سلسلة الانفجارات بدأت بانفجار سيارة مفخخة وقعت وقت مغادرة الطالبات للمدرسة، أعقبها انفجاران آخران بواسطة صاروخين.

ولم تعلن أي جهة حتى الان مسئوليتها عن وقوع الانفجارات الثلاثة.

و قد أدانت حركة (طالبان) المتمردة وقوع الانفجارات ونفت أن تكون مدبرة للهجوم في تدوينة نشرتها على حسابها على موقع "تويتر".