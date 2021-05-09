تأهيل 3 لاعبين رسميا لتقمص الوان ﻿ شبيبة القبائل

أعلن فريق شبيبة القبائل اليوم السبت أن لاعبيه الثلاثة، المستقدمين خلال "الميركاتو" المنقضي، يسين مدان، فؤاد غانم وعلي هارون، قد تم تأهيلهم للعب تحت الوان الفريق رسميا.

وافاد "الكناري" في بيان له على موقعه الرسمي أن "المستقدمين الثلاثة : يسين مدان، فؤاد غانم وعلي هارون، مؤهلون رسميا.

وتم استخراج اجازاتهم اليوم السبت".

وأفاد نادي "جرجرة" أن هاته الإجازات استخرجت قبل ساعات عن المباراة امام نصر حسين داي المقررة سهرة اليوم السبت على (30ر22) بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو برسم الدور ثمن نهائي لكأس الرابطة.

وسيمنح هذا الثلاثي خيارات اضافية للمدرب الفرنسي للنادي "القبائلي"، دونيس لافان، تحسبا للمنافسات التي تنتظر الفريق مع نهاية الموسم الجاري.