إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب فلسطيني ، اليوم السبت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، والعشرات بالاختناق ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية، عقب قمع مسيرة منددة بالاعتداءات الوحشية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين في المسيرة التي جابت شوارع قلقيلية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المطاطي في الرأس، نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة، فيما أصيب العشرات بالاختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وفي القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال ، على المواطنين المتوجهين الى المسجد الاقصى المبارك، وأصابت شابا بجروح واعتقلت آخر.

وقال شهود عيان: إن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت شابا في محيط باب حطة، فيما أطلقت قنابل صوت تجاه المارة ما تسبب بإصابة مواطن بجروح.

وفي الخليل ، هاجمت مجموعة من المستوطنين، بالرصاص الحي واعتدت على الأهالي والمزارعين ورعاة الماشية بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية ، إن مستوطنين هاجموا بحماية جنود الاحتلال، منازل المواطنين واطلقوا الرصاص الحي صوب الاهالي في قرية التوانة واعتدوا عليهم وعلى المزارعين ورعاة الماشية.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس الجمعة بين مصلين فلسطينيين وشرطة الاحتلال في المسجد الأقصى بعدما أقدمت عناصر من شرطة الإحتلال على اقتحام باحات المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المصلي ، حسب مصادر فلسطينية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية بإصابة 205 فلسطينيين على الأقل، فيما تحدث شهود عيان عن اعتقال عدد آخر من المصلين.