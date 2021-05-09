الفاف: "الخضر" في مواجهة مالي وتونس وديا شهر جوان المقبل

سيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره المالي وديا يوم الاحد 6 جوان المقبل، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على الساعة 20:45 كما سيواجه منتخب تونس يوم الجمعة 11 جوان بملعب رادس، حسبما اعلنت عنه يوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وفي وقت سابق، أعلنت "الفاف" أن "الخضر" سيواجه المنتخب الموريتاني يوم 3 جوان المقبل، وأن اللقاء سيلعب بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة على الساعة (20:45).

وتندرج هذه اللقاءات في إطار البرنامج التحضيري للخضر تحسبا لتصفيات كاس العالم قطر 2022 والتي اجل انطلاقها من جوان الى سبتمبر المقبل.

واتفق الرئيس الجديد للاتحادية عمارة شرف الدين والناخب الوطني جمال بلماضي على برمجة هذه المباريات تبعا لقرار اللجنة الطارئة للكاف بالتنسيق مع الفيفا القاضي بتأجيل الدور الثاني الاقصائي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعود المقابلتين الوديتين الأخيرتين للمنتخب الوطني إلى اكتوبر 2020، الأولى ضد نيجيريا في النمسا (1-0) والثانية في هولندا ضد المكسيك (2-2).

وستشرع الجزائر التي لم تنهزم منذ 24 مباراة متتالية، والمتواجدة ضمن المجموعة الأولى، حملتها التصفوية لكأس العالم 2022 في سبتمبر باستقبالها لجيبوتي، قبل ملاقاة بوركينافاسو خارج الديار.

وتضم المجموعة الأولى أيضا، منتخب النيجر. وسيخوض أبطال إفريقيا المباريات الأربع الأخيرة للتصفيات في شهري أكتوبر ونوفمبر. أما مباريات السد فبرمجت في شهر مارس 2022.

وقبل احتمال خوض مباريات السد، سيدافع المنتخب الجزائري عن لقبه الإفريقي في كأس إفريقيا للأمم 2021 المؤجلة لسنة 2022 (9 جانفي - 6 فيفري) بالكاميرون.