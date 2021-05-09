محمد بغالي : الإذاعات الجهوية لها السبق في مجال نشر الوعي والتحسيس بكل القضايا المحلية والوطنية

أوضح المدير العام للإذاعة الوطنية ،السيد محمد بغالي ، في حوار خص به إذاعة الجزائر من ورقلة بمناسبة عيدها الثلاثين، أن إذاعة ورقلة العريقة لها السبق مابين الإذاعات الجهوية في مجال نشر الوعي والتحسيس بكل القضايا المحلية والوطنية . وستسفيد عن قريب من دعم بالإطار البشري والإمكانات المادية لمواصلة هدا العمل الإعلامي النبيل، خاصة في هدا الوقت الذي يريد فيه البعض من الداخل والخارج تفتيت اللحمة الوطنية.

وبخصوص الإنتخابات التشريعية المقبلة أكد السيد بغالي أن إطارات الإذاعة الجزائرية بكل قنواتها عودونا على المهنية العالية والإلتزام بالتغطية اللازمة بكل موضوعية وشفافية وعدالة .

أما بالنسبة لمناطق الظل ، والعشر ولايات الجنوبية المستحدثة مؤخرا تعهد المدير العام للإذاعة الوطنية بتعزيز شبكة مراسلي الإذاعات الجهوية في هذه المناطق .ونقل إحتياجاتهم وإنشغالاتهم للسلطات المحلية والمركزية .

وقد قامت الإذاعة بهدا الدور على أكمل وجه ، وإعترف به رئيس الجمهورية السيد (عبد المجيد تبون) الذي ذكرها بالإسم لأول مرة منذ الإستقلال في إجتماعه الأخير مع الولاة ، وربط السيد (بغالي) قضية فتح أستوديوهات في هده الولايات الجديدة بتوفر الإمكانيات والقرار السياسي .

وفي عالم تسوده الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة وهيمنة وسائط التواصل الإجتماعي أضاف المدير العام للإذاعة الوطنية أن تكوين الصحفيين والإعلاميين في هدا المجال مسطر وفق برنامج مضبوط وقد إنطلق شطر كبير منه لفائدة الصحفيين الشباب ، لأن مسألة الأمن الإعلامي تتقاطع مع أمننا الوطني .

وفي الأخير دعا السيد محمد بغالي، كل الإعلاميين بالإذاعة الجزائرية بكل قنواتها إلى مواصلة التحسيس والتوعية وتحصين المجتمع من الأخطار المحدقة به .مثلما قاموا ومازالوا يقومون به في مواجهة جائحة كورونا .

المصدر : عبد الغفار بن هنية / اذاعة ورقلة