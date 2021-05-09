كأس الرابطة: إتحاد الجزائر يقصي العميد ووفاق سطيف وشباب بلوزداد والنصرية يودعون المنافسة

التحق كل من إتحاد الجزائر، شبيبة القبائل، شبيبة الساورة، وداد تلمسان ونجم مقرة ليلة يوم السبت إلى الأحد، بركب المتأهلين لدور ربع النهائي، من منافسة كأس الرابطة لكرة القدم، وذلك في ختام مباريات دور ثمن النهائي من المنافسة.

واقتطع فريق إتحاد الجزائر تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الرابطة، بعد الفوز المحقق في الداربي أمام فريق مولودية الجزائر بنتيجة 2-0 من إمضاء اللاعب الغاني كوامي أوبوكو في الدقيقة 19 والبديل زكرياء نعيجي في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني في المباراة التي احتضنها ملعب عمر حمادي ببولوغين.

من جهته، عاد وداد تلمسان بتأشيرة التأهل من سطيف بفضل الفوز الذي حققه بنتيجة 2-1 أمام الوفاق السطيفي، يحمل توقيع كل من زملم في الدقيقة 33 ولكحل في الدقيقة 74، أما هدف الوفاق فسجله اللاعب غشة في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

كما اقتطعت شبيبة القبائل تأشيرة العبور إلى الدور ربع نهائي بعد فوزها على نصر حسين داي بنتيجة 2-0 بفضل هدف كروم في الدقيقة 66 وبوعالية في الدقيقة 84.

أما شبيبة الساورة فلم تجد عناء كبيرا على إقصاء شبيبة سكيكدة بعد أن تغلبت عليها برباعية دون رد، ساهم فيها كل من مسعودي الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق ضربة جزاء، ليضيف الإصابة الثانية في الدقيقة 44،

أما الإصابة الثالثة فسجلها اللاعب عمران في الدقيقة 78، ليختتم يحي شريف مهرجان الأهداف بإصابة رابعة في الدقيقة 89.

كما تأهل نجم مقرة إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على شباب بلوزداد بضربات الترجيح (4-2) بعد أن انتهى الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكانت الدفعة الأولى للدور ثمن النهائي من كأس الرابطة التي جرت يوم 30 أفريل الفارط، عرفت تأهل كل من مولودية وهران، اتحاد بسكرة وأولمبي المدية، المتأهلة علي حساب سريع غليزان، نادي بارادو واتحاد بلعباس.

للتذكير، فإن كأس الرابطة المخصصة وبصورة استثنائية لأندية الرابطة الأولى، أعيد بعثها هذا الموسم، لتعويض كأس الجزائر الملغاة بسبب جائحة فيروس كورونا.

النتائج الكاملة:

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر 2-0

وفاق سطيف - وداد تلمسان 1-2

شبيبة القبائل - نصر حسين داي 2-0

شبيبة الساورة - شبيبة سكيكدة 4-0

شباب بلوزداد - نجم مقرة 0-0 (تأهل نجم مقرة بضربات الترجيح 4-2)

سريع غليزان - مولودية وهران 0-1

اتحاد بسكرة - نادي بارادو 0-0 (تأهل ا.بسكرة بضربات الترجيح 5-4)

أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 1-0