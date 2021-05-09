عيد الفطر: تسخير اكثر من 50 الف تاجر لضمان المداومة

أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد في بيان لها عن تسخير 50.042 عبر كامل ولايات الوطن من أجل ضمان المداومة خلال فترة عيد الفطر بما يسمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات.

وأوضحت الوزارة أن من بين هذا العدد الإجمالي للتجار المناوبين, هناك 5.886 ينشطون في قطاع المخابز و 30.752 تاجرا ناشطا في قطاع المواد الغذائية العامة و الخضر و الفواكه و 12.953 تاجرا أخر ينشطون في قطاعات مختلفة.

كما تم تسخير - يضيف ذات المصدر- 451 وحدة إنتاجيةي يوجد من بينها 131 ملبنة و 276 مطحنة و 44 وحدة إنتاج مياه معدنية.

و لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات تم تسخير 2.036 عون مراقبة عبر كل التراب الوطني يوضح البيان مشيرا الى أن تسطير البرنامج تم تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13-06 المؤرخ في 13 جويلية 2013 المعدل والمتمم للقانون

04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات لتجارية.

وفي هذا الصدد, دعت وزارة التجارة كل المتعاملين الاقتصاديين للمساهمة بقوة في إنجاح برنامج المداومة, مذكرة المتعاملين الاقتصاديين بإلزامية استئناف نشاطاتهم التجارية و إعادة فتح محلاتهم التجارية بعد عطلة العيد طبقا للأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية و الدينية.