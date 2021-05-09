توزيع 3.098 وحدة سكنية لفائدة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وكذا المستخدمين العاملين

تم هذا السبت توزيع 3.098 وحدة سكنية من صيغة البيع بإيجار عدل، لفائدة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وكذا المستخدمين العاملين بمختلف النواحي العسكرية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للذاكرة، والذي يتزامن كل سنة مع إحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945، ومواصلة لجهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبيه، وباسم السيد الفريق رئس أركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف قادة النواحي العسكرية يوم السبت 8 مايو 2021، على مراسم توزيع 3.098 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار عدل، لفائدة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وكذا المستخدمين العاملين بمختلف النواحي العسكرية بحضور ممثلين عن وزارة السكن والعمران والمدينة".

وأضاف البيان إلى أن "عمليات توزيع السكنات لفائدة المستخدمين العملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، على غرار إخوانهم المواطنين متواصلة عبر كافة النواحي العسكرية، إلى غاية تلبية مجمل الطلبات المسجلة لدى مديرية المصلحة الاجتماعية وزارة الدفاع الوطني".