التجار يؤكدون التزامهم ببرنامج المداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك

أكد التجار المعنيون ببرنامج المداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك أنهم ملتزمون ببرنامج وزارة التجارة لتوفير الحد الأدنى من الخدمة التجارية للمواطن.

وفي هذا الصدد أشار الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى أن مصالح وزارة التجارة عن طريق مديريات التجارة في كل الولايات حددت قوائم التجار وأصحاب الخدمات المعنيين بالمداومة.

في السياق كشف بولنوار أن التاجر الذين لا يلتزم بتطبيق نظام المداومة ستسلط عليه عقوبات مالية تتراوح ما بين 30 ألف و200 ألف دينار أو غلق المحل التجاري لمدة 30 يوما.

وكانت وزارة التجارة أعلنت عن تسخير أكثر من 50 ألف تاجر عبر كافة التراب الوطني لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك بما يسمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن من بين التجار المناوبين قرابة 6 آلاف ينشطون في قطاع المخابز و30 ألف تاجر في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه، فضلا عن 2000 عون للسهر على مدى التزام التجار بتنفيذ برنامج المداومة.