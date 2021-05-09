ضربات الجيش الصحراوي ضد قوات الاحتلال متواصلة, مخلفة خسائر بشرية ومادية معتبرة

حيت جبهة البوليساريو, قوات الجيش الصحراوي, التي تواصل توجيه ضرباتها لقوات الاحتلال المغربي, مخلفة خسائر بشرية ومادية معتبرة, مهيبة في ذات الوقت بكل أبناء الشعب الصحراوي أينما تواجدوا لتعزيز زخم النضال والمضي بمعركة التحرير لاستكمال تحرير الوطن وبناء دولته المستقلة .

وأصدرت البوليساريو السبت, بيانا عقب اجتماع المكتب الدائم لأمانتها الوطنية, تحت اشراف الوزير الأول, بشرايا حمودي بيون, أشارت فيه الى التطور الإيجابي والتحسن المستمر للحالة الصحية للرئيس الصحراوي, الامين العام للجبهة, ابراهيم غالي.

وخلال الاجتماع الذي خصص للوقوف على آخر التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية, خص المكتب, بالتحية "جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين يوجهون, وبشكل شبه يومي, ضربات موجعة لقوات جيش الاحتلال المغربي تخلف خسائر بشرية ومادية معتبرة وانهيارا معنويا في صفوف جنوده", وفق ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص).

كما أهابت جبهة البوليساريو بكل الصحراويين, أينما تواجدوا, "لتعزيز زخم النضال وتأجيج المقاومة ورفع وتيرة المواجهة والمضي بمعركة التحرير نحو تحقيق مزيد من المكاسب وفرض إرادة الشعب الصحراوي في استكمال تحرير وطنه وبناء دولته المستقلة وذات السيادة على كامل ترابه الوطني".

وذكرت (واص), أن الاجتماع تلقى عروضا حول التطورات الحاصلة على مختلف الواجهات, العسكرية, الخارجية, الداخلية وعلى جبهة الأرض المحتلة, مسجلا بارتياح النتائج المحققة في هذه الساحات والسير الحسن لمختلف البرامج والخطط الوطنية.

وبخصوص الأعياد والمناسبات الوطنية المقبلة, من قبيل الاحتفاء بليلة القدر وعيد الفطر وتخليد ذكريات 10 و20 و21 مايو و9 يونيو, نوه المكتب الدائم إلى ضرورة جعلها وقفات للتعبئة ومحطات للتجند وفرصا لتجديد العهد وتأكيد الاستعداد للمزيد من التضحية والعطاء ومواصلة الكفاح حتى تحقيق الاستقلال, داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية من وباء كورونا.

كما أشاد المكتب الدائم بصمود وشجاعة مناضلات ومناضلي انتفاضة الاستقلال وتحديهم البطولي للآلة القمعية المغربية المسلطة عليهم في المدن المحتلة وجنوب المغرب وفي السجون المغربية.