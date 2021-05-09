مناهضو التطبيع في المغرب يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية هذا الاثنين

وجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، هذا الأحد، نداءا، للمشاركة في وقفة احتجاجية، عصر غد الاثنين أمام مبنى البرلمان بالرباط، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأعمال إجرامية من طرف جيش الاحتلال الصهيوني.

وقالت الجبهة في بيان لها، "إذ سجلت الجبهة إدانتها القوية لما يقوم به الكيان الصهيوني من تقتيل واعتقالات ومن جرائم ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية من فصل عنصري واضطهاد".

وأدانت الجبهة، الموقف الرسمي للدولة المغربية التي ترأس لجنة القدس وللحكومة بالقول، إنه "يتسم بصمت رهيب ومخجل اتجاه ما يجري، بل وبتصاعد لوتيرة التطبيع فاق كل التوقعات".

وسجلت في هذا الإطار أن الصهاينة "لا يزالون متمادين في أعمالهم الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني بل يصعّدون منها، وخاصة في حق سكان القدس، مشيرة الى أن "جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين يقومون بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، لا سيما في حي الشيخ جراح الذي يسعى المحتل إلى السيطرة عليه وطرد سكانه".

ولفت مناهضو التطبيع إلى أنه، تم اقتحام المسجد الأقصى واستباحته وقمع المصلين به، بعدما فشل الصهاينة في منع السكان من الاستفادة من الفضاء العام قرب باب العامود، وذلك بفضل المواجهة البطولية التي قادها الشباب الفلسطيني.

وأضاف البلاغ أن ما يحدث يتزامن مع استعدادات الكيان الصهيوني لتخليد الذكرى الرابعة والخمسين المشؤومة لاجتياحه العسكري للقدس الشرقية وذلك يوم الاثنين 10 مايو، "وهو اليوم الذي قرر فيه المتطرفون الفاشيون أنصار مشروع "الهيكل الثالث" الخروج، الأمر الذي ينذر بارتكاب جرائم ومذابح ضد الشعب الفلسطيني".