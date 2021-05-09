الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس السبت و اليوم الأحد، هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي، حسب البيان العسكري رقم 179 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، ان وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت أمس السبت، تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة تندكمة البيظة بقطاع البكاري و بمنطقة العايديات بقطاع الكلتة.

أما اليوم الأحد، يضيف البيان، فقد قصفت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري و بمنطقة الدويكات بقطاع الكلتة.

و أضاف البيان أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أكرارة الشديدة بقطاع الفرسية و منطقة سبخة تنوشاد ومنطقة روس أودي الظمران ومنطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.