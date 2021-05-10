رئيسة فيدرالية أولياء التلاميذ تدعو إلى فتح حوار جاد مع الأساتذة

دعت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، جميلة خيار، إلى تقييم نسبة تقدم الدروس وفتح حوار جاد مع الأساتذة ، مضيفة أن الإضراب في قطاع التربية لم يمس إلا بعض المؤسسات فقط.

وأوضحت للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن الفيدرالية طالبت وزير القطاع بضرورة إجراء تقييم شامل لنسبة تقدم الدروس وأن الإختبارات تكون حسب الدروس التي تلقاها التلاميذ على المستوى الوطني.

و فيما أكدت أنها ضد مطالبة الأساتذة بحقوقهم ، أعربت خيار عن أملها في أن تقتح الدولة حوارا شفاف وهادئ وجدي مع الأساتذة لوضع حد نهائي لظاهرة الإضرابات.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية