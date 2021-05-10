الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : تعيين مشرارة مستشارا للرئيس شرف الدين

عين الرئيس السابق للرابطة الوطنية لكرة القدم , محمد مشرارة , مستشارا للرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية للعبة ( فاف), عمارة شرف الدين , حسبما أعلنته هذا الاثنين الهيئة الفدرالية .

و أوردت الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت : " السيد مشرارة سيبدأ مهامه في الحين."

وكان محمد مشرارة -الذي تلقى تكوينا في المحاماة- على رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم سابقا ( رابطة كرة القدم المحترفة حاليا) , تحت وصاية الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, محمد روراوة .

ويواصل عمارة شرف الدين -المنتخب على رأس الهيئة الفدرالية في 15 افريل الماضي- إعادة هيكلة الفاف, أياما بعد تنصيب الحكم الدولي السابق محمد بيشاري كنائب رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم .