الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : تعيين مشرارة مستشارا للرئيس شرف الدين

10/05/2021 - 14:17

عين الرئيس السابق للرابطة الوطنية لكرة القدم ,  محمد مشرارة , مستشارا للرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية للعبة ( فاف), عمارة  شرف الدين , حسبما أعلنته هذا الاثنين الهيئة الفدرالية .

و أوردت الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي على الانترنت : " السيد مشرارة  سيبدأ مهامه في الحين."

وكان محمد مشرارة -الذي تلقى تكوينا في المحاماة- على رأس الرابطة الوطنية  لكرة القدم سابقا ( رابطة كرة القدم المحترفة حاليا) , تحت وصاية الرئيس  السابق  للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, محمد روراوة .       

ويواصل عمارة شرف الدين -المنتخب على رأس الهيئة الفدرالية في 15 افريل  الماضي- إعادة هيكلة الفاف, أياما بعد تنصيب الحكم الدولي السابق محمد بيشاري  كنائب رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم .

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رياضة, كرة القدم

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