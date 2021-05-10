وزارة التربية تكشف عن جداول سير الامتحانات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاثة

10/05/2021 - 16:57

كشفت وزارة التربية الوطنية هذا الاثنين عن جداول سير الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2021 بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة والمقررة في الفترة ما بين 2 و 24 جوان القادم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن اختبارات امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي ستجري يوم الأربعاء 2 جوان 2021 حيث سيمتحن المترشحون في مواد اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات.
وبالنسبة لجدول سير اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط, فيتوزع على مدى 3 أيام ابتداء من 15 جوان المقبل حيث من المنتظر أن تمس الاختبارات 9 مواد إضافة إلى اختبار اللغة الامازيغية للمعنيين فقط.
أما امتحان بكالوريا التعليم الثانوي, فقد برمج إجراء الاختبارات الخاصة به ابتداء من 20 جوان لتدوم أربعة أيام لمترشحي شعبتي لغات أجنبية و أداب وفلسفة وخمسة أيام بالنسبة لشعب العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصاد.

 

وسوم:

الجزائر, مجتمع

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